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31 октября, 17:05

Город

"Мой район. Обратная связь": в столице завершилось благоустройство Боровского парка

"Мой район. Обратная связь": в столице завершилось благоустройство Боровского парка

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Завершилось благоустройство Боровского парка, который находится рядом с микрорайоном Солнцево-Парк. Там организовали место для воркаута, обустроили скейт-площадки, веревочный городок и игровую зону для детей всех возрастов.

Кроме того, в поселении Внуковском завершили первый этап благоустройства общественного пространства "Изварино". Специалисты сделали дорожки, поставили лавочки и урны.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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