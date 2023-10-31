"Мой район. Обратная связь": в столице завершилось благоустройство Боровского парка

Завершилось благоустройство Боровского парка, который находится рядом с микрорайоном Солнцево-Парк. Там организовали место для воркаута, обустроили скейт-площадки, веревочный городок и игровую зону для детей всех возрастов.

Кроме того, в поселении Внуковском завершили первый этап благоустройства общественного пространства "Изварино". Специалисты сделали дорожки, поставили лавочки и урны.

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