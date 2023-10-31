31 октября, 10:05Город
"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на Рязанском проспекте
Завершился капитальный ремонт жилого дома на Рязанском проспекте. Его возвели в 1958 году. Особое внимание специалисты уделили красивому портрету здания.
Работы по восстановлению фасада начали с расчистки и ремонта штукатурного слоя, затем мастера заделали трещины и сколы строительным составом. На следующем этапе нанесли биозащитный раствор в местах намокания и покрасили наружные стены современными красками на акриловой основе.
В порядок привели и архитектурные элементы, в том числе входные группы, кронштейны балконов, межэтажный пояс и венчающий карниз. Кроме того, отремонтировали цоколь дома и кровлю.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".