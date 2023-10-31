"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на Рязанском проспекте

Завершился капитальный ремонт жилого дома на Рязанском проспекте. Его возвели в 1958 году. Особое внимание специалисты уделили красивому портрету здания.

Работы по восстановлению фасада начали с расчистки и ремонта штукатурного слоя, затем мастера заделали трещины и сколы строительным составом. На следующем этапе нанесли биозащитный раствор в местах намокания и покрасили наружные стены современными красками на акриловой основе.

В порядок привели и архитектурные элементы, в том числе входные группы, кронштейны балконов, межэтажный пояс и венчающий карниз. Кроме того, отремонтировали цоколь дома и кровлю.

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