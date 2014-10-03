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03 октября 2014, 12:15

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В 2015 году пять станций столичного метро закроют на ремонт

В 2015 году пять станций столичного метро закроют на ремонт

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Несколько станций столичного метро закроют в 2015 году на ремонт. На "Фрунзенской", "Рижской" и "Бауманской" планируется полностью заменить эскалаторы. Также к ремонту готовятся станции "Проспект Мира" Кольцевой линии и "Ботанический сад". На них закроют лишь один из вестибюлей, сообщает телеканал "Москва 24".


"С 1 января мы закрываем станцию "Бауманская" на вход на 11 месяцев. Будем производить замену целиком всех трех эскалаторов. Работа действительно грандиозная предстоит, серьезная, за 11 месяцев отремонтировать весь эскалаторный блок", - сообщил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Одновременно с заменой эскалаторов рабочие приведут в порядок и саму станцию. На время закрытия будут организованы компенсационные автобусные маршруты.
Сюжет: Метро 2020
транспорт метрополитен ремонт новости Федор Баландин эскалаторы Дмитрий Пегов
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