"Мой район. Обратная связь": специалисты завершили благоустройство улицы Удальцова

Завершилось благоустройство территории возле станции Большой кольцевой линии "Проспект Вернадского". В порядок привели улицу Удальцова.

Главной задачей было сделать удобные пешеходные маршруты от жилых массивов к станции метро и парку имени 50-летия Октября. Специалисты убрали в кабельную канализацию воздушные провода, расширили тротуары и заменили их покрытие, обновили асфальт на проезжей части.

Кроме того, организовали три светофора и два новых наземных перехода, установили около 130 фонарей и уличных торшеров. Также увеличили количество парковочных мест, а для пассажиров общественного транспорта смонтировали шесть остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.

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