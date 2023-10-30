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30 октября, 18:00

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"Мой район. Обратная связь": специалисты завершили благоустройство улицы Удальцова

"Мой район. Обратная связь": специалисты завершили благоустройство улицы Удальцова

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Завершилось благоустройство территории возле станции Большой кольцевой линии "Проспект Вернадского". В порядок привели улицу Удальцова.

Главной задачей было сделать удобные пешеходные маршруты от жилых массивов к станции метро и парку имени 50-летия Октября. Специалисты убрали в кабельную канализацию воздушные провода, расширили тротуары и заменили их покрытие, обновили асфальт на проезжей части.

Кроме того, организовали три светофора и два новых наземных перехода, установили около 130 фонарей и уличных торшеров. Также увеличили количество парковочных мест, а для пассажиров общественного транспорта смонтировали шесть остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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