"Мой район. Обратная связь": 4 лифта установили в надземных переходах на МКАД

В надземных пешеходных переходах на Московской кольцевой автодороге установили лифты. Всего появилось четыре новых объекта. Сооружения предназначены для маломобильных горожан.

Они находятся на 65-м километре и 2-м километре МКАД. Специалисты установили новое лифтовое оборудование в уже существующие шахты, провели электроснабжение и освещение, утеплили сооружения, установили вентиляцию и видеонаблюдение внутри лифтовых кабин и на этажных площадках.

Работу лифтов круглосуточно контролируют квалифицированные диспетчеры, в случае возникновения нештатной ситуации на место оперативно прибудет дежурная бригада. Всего до конца года планируется установить 10 лифтов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".