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Новости

30 октября, 10:20

Город

"Мой район. Обратная связь": завершен ремонт дома 1987 года в Отрадном

"Мой район. Обратная связь": завершен ремонт дома 1987 года в Отрадном

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На северо-востоке столицы завершили ремонт жилого многоэтажного. Здание находится по адресу улица Отрадная, 15Б.

Дом был возведен в 1987 году. Капитальный ремонт был выполнен по современной технологии с применением полимерцементных смесей. Пристальное внимание уделили межпанельным швам. Их расчистили и заново заполнили современным материалом.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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