"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство в сквере "Дубовая роща"

Завершились работы по благоустройству на территории сквера "Дубовая роща". Он находится рядом с Московским Губернским театром, знаковым для района объектом культуры.

Специалисты обновили покрытие пешеходных дорожек, установили скамейки и урны, восстановили газон и заменили лестничный марш. Для посетителей с колясками и маломобильных граждан обустроили пандус. Установили дополнительные фонари, чтобы можно было комфортно прогуливаться в любое время суток.

Кроме того, в порядок привели парковки, заменили асфальтобетонное покрытие и установили гранитные парковочные столбики с цепями. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".