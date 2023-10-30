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30 октября, 06:45

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"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство в сквере "Дубовая роща"

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство в сквере "Дубовая роща"

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Завершились работы по благоустройству на территории сквера "Дубовая роща". Он находится рядом с Московским Губернским театром, знаковым для района объектом культуры.

Специалисты обновили покрытие пешеходных дорожек, установили скамейки и урны, восстановили газон и заменили лестничный марш. Для посетителей с колясками и маломобильных граждан обустроили пандус. Установили дополнительные фонари, чтобы можно было комфортно прогуливаться в любое время суток.

Кроме того, в порядок привели парковки, заменили асфальтобетонное покрытие и установили гранитные парковочные столбики с цепями. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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