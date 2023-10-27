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27 октября, 17:45

Город

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство у станции "Воронцовская" БКЛ

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство у станции "Воронцовская" БКЛ

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Завершилось благоустройство территории возле станции Большой кольцевой линии "Воронцовская". Главной задачей было улучшить пешеходную и транспортную доступность станции, организовать комфортные пешеходные маршруты к ней от жилой застройки.

Работы прошли на улице Академика Чаломея, в Научном проезде и на участке Старокалужского шоссе от дома 65 до пересечения с улицей Академика Семенихина.

Специалисты проложили дополнительную водосточную сеть, убрали в кабельную канализацию воздушные провода. Еще они заменили покрытия тротуаров, обновили асфальт и сделали удобные парковочные карманы. Кроме того, оборудовали остановочные павильоны с зарядными слотами, установили фонари и разбили газон.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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