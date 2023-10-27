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27 октября, 09:50

Город

"Мой район. Обратная связь": реконструкцию Дорожного пруда завершили в Южном Чертанове

"Мой район. Обратная связь": реконструкцию Дорожного пруда завершили в Южном Чертанове

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Завершилась реконструкция Дорожного пруда в Покровском парке в районе Южное Чертаново. Пруд объединяет четыре водоема и многоступенчатую инженерную систему фильтрации воды Тепляковского ручья.

В рамках работ была выполнена очистка дна от иловых отложений объемом около 6,5 тысячи кубических метров, береговую полосу укрепили щебнем и галькой с сохранением естественных откосный берегов для выхода водоплавающих птиц на сушу.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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