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27 октября, 07:50

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"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство общественных пространств в ЗелАО

"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство общественных пространств в ЗелАО

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В Зеленограде завершили благоустройство общественных пространств. В 2023 году там реализовали несколько проектов, которые сделали округ еще комфортнее и уютнее.

Например, в микрорайоне Матушкино обустроили 14 детских площадок. Там разместили новые современные комплексы, качели, веревочные элементы, балансиры и многое другое. Кроме того, отремонтировали восемь спортивных площадок и разместили уличные тренажеры и турники. У корпуса 403А реорганизовали парковочное пространство, чтобы разделить пешеходные и автомобильные потоки.

А в микрорайоне Савелки сделали удобную пешеходную зону между аллей Лесные пруды и Никольским проездом. Отремонтировали дорожки, в том числе ту, которая ведет к вольерному комплексу "Дом лани".

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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