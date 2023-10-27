"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство общественных пространств в ЗелАО

В Зеленограде завершили благоустройство общественных пространств. В 2023 году там реализовали несколько проектов, которые сделали округ еще комфортнее и уютнее.

Например, в микрорайоне Матушкино обустроили 14 детских площадок. Там разместили новые современные комплексы, качели, веревочные элементы, балансиры и многое другое. Кроме того, отремонтировали восемь спортивных площадок и разместили уличные тренажеры и турники. У корпуса 403А реорганизовали парковочное пространство, чтобы разделить пешеходные и автомобильные потоки.

А в микрорайоне Савелки сделали удобную пешеходную зону между аллей Лесные пруды и Никольским проездом. Отремонтировали дорожки, в том числе ту, которая ведет к вольерному комплексу "Дом лани".

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