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27 октября, 06:30

Город

"Мой район. Обратная связь": в столице отремонтировали "дом-сороконожку"

"Мой район. Обратная связь": в столице отремонтировали "дом-сороконожку"

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В столице отремонтировали "дом-сороконожку". Такое имя здание получило благодаря своей конструкции – оно стоит на земле на 40 железобетонных опорах.

Дом находится по адресу улица Беговая, 34. Его возвели в 1978 году в стиле брутализм по проекту архитектора Андрея Меерсона. Здание также известно как "Дом авиаторов" – первые квартиры там давали работникам завода "Знамя Труда", где выпускались самолеты.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили его фасад и заменили внутренние инженерные системы – магистрали центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, а еще проложили новую электросеть. Массивные железобетонные опоры дома тоже привели в порядок.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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