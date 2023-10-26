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26 октября, 18:00

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"Мой район. Обратная связь": тротуары обновили на двух участках Цветного бульвара в Москве

"Мой район. Обратная связь": тротуары обновили на двух участках Цветного бульвара в Москве

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Благоустройство Цветного бульвара. На двух участках обновили тротуары и установили энергоэффективные фонари. Они расположены возле одноименной станции метро и цирка Никулина.

В рамках проекта заменили покрытия тротуаров и проезжей части. Вместо асфальта на пешеходной территории уложили гранитную плитку крупного формата. Также привели в порядок пространства около входов в метрополитен и обустроили удобные парковочные карманы и велопарковки. Воздушные провода убрали в кабельную канализацию протяженностью почти семь километров. Кроме того, проложили дополнительные водосточные сети.

На благоустроенных участках разбили газон, там планируют высадить деревья, кустарники и обустроить цветники. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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