"Мой район. Обратная связь": тротуары обновили на двух участках Цветного бульвара в Москве

Благоустройство Цветного бульвара. На двух участках обновили тротуары и установили энергоэффективные фонари. Они расположены возле одноименной станции метро и цирка Никулина.

В рамках проекта заменили покрытия тротуаров и проезжей части. Вместо асфальта на пешеходной территории уложили гранитную плитку крупного формата. Также привели в порядок пространства около входов в метрополитен и обустроили удобные парковочные карманы и велопарковки. Воздушные провода убрали в кабельную канализацию протяженностью почти семь километров. Кроме того, проложили дополнительные водосточные сети.

На благоустроенных участках разбили газон, там планируют высадить деревья, кустарники и обустроить цветники. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".