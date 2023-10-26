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26 октября, 08:20

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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на Петрозаводской улице

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на Петрозаводской улице

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Завершился капитальный ремонт жилого дома на Петрозаводской улице. Его возвели в 1968 году. Особое внимание уделили восстановлению портрета здания.

Изначально он был украшен мелкоразмерной плиткой. Для ремонта такого фасада использовали специальную технологию с нанесением полимерцементных смесей на армирующие сетки.

На первом этапе мастера тщательно промыли стены дома, отшлифовали и ликвидировали трещины, затем нанесли клеевые составы с армирующей сеткой и декоративные составы. В финале произвели работы по герметизации швов и окраске фасада. Кроме того, в доме установили новые пластиковые стеклопакеты в местах общего пользования, отремонтировали цоколь и балконы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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