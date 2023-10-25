"Мой район. Обратная связь": цветники в Москве начали готовить к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства готовят столичные цветники к зиме. Они организуют подкормку растений удобрениями, а также проведут обработку от вредителей. Это делается для того, чтобы многолетние растения пережили холода и весной снова распустились.

Цветы к следующему сезону тоже готовят заранее. Так, например, тюльпаны нужно высадить до конца октября. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".