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25 октября, 17:00

Город

"Мой район. Обратная связь": фонтан в парке "Царицыно" начали готовить к зиме

"Мой район. Обратная связь": фонтан в парке "Царицыно" начали готовить к зиме

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Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" готовят к зиме. Это сооружение со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами, поэтому от холодов и снегопадов его защищают специальной конструкцией. Фонтан укрывают надувным куполом.

Воздухоопорный купол состоит из восьми секторов, каждый из которых весит 400 килограммов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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