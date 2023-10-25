"Мой район. Обратная связь": фонтан в парке "Царицыно" начали готовить к зиме

Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" готовят к зиме. Это сооружение со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами, поэтому от холодов и снегопадов его защищают специальной конструкцией. Фонтан укрывают надувным куполом.

Воздухоопорный купол состоит из восьми секторов, каждый из которых весит 400 килограммов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".