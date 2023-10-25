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25 октября, 06:35

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"Мой район. Обратная связь": территорию возле станции метро "Люблино" благоустроили

"Мой район. Обратная связь": территорию возле станции метро "Люблино" благоустроили

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На юго-востоке Москвы обновили территорию у станции метро "Люблино". Работы проводили в ближайшем сквере. Там благоустроили старые тропинки и проложили новые, поставили скамейки и крытые беседки.

В порядок привели фонтан: поменяли облицовку чаши, инженерное оборудование, смонтировали новую подсветку. Для детей сделали "Аллею сказок", где установили скульптуры Бабы-Яги, Колобка, Трех богатырей и других персонажей.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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