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24 октября, 18:00

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"Мой район. Обратная связь": территорию возле станции БКЛ "Текстильщики" благоустроили

"Мой район. Обратная связь": территорию возле станции БКЛ "Текстильщики" благоустроили

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На Цветном бульваре обновили территорию возле станции метро и цирка Никулина

На юго-востоке Москвы завершено благоустройство территории возле станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро. Главной задачей было создание пешеходных маршрутов к станции от жилой застройки.

Работы затронули улицы Саратовскую, Люблинскую, Артюхиной, 11-ю улицу Текстильщиков, 1-й Саратовский проезд и 1-ю улицу Текстильщиков. Специалисты убрали воздушные линии в кабельную канализацию. Также они расширили тротуары и обновили их покрытие.

Площадь пешеходной зоны теперь превышает 21 тысячу квадратных метров. Наземные пешеходные переходы оборудовали 40 опорами контрастного освещения. Кроме того, территорию озеленили.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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