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24 октября, 09:45

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"Мой район. Обратная связь": на северо-востоке Москвы благоустроили мини-парк

"Мой район. Обратная связь": на северо-востоке Москвы благоустроили мини-парк

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На северо-востоке Москвы благоустроили мини-парк. Обновленное пространство появилось между улицей Седова и проездом Русанова. Последний раз территорию там облагораживали 10 лет назад. Благоустройство началось в апреле этого года.

Парк со всех сторон окружен жилыми домами, поэтому его оборудовали всем необходимым для спокойного отдыха. Там установили садовые качели и скамейки в классическом стиле, построили маленький амфитеатр и обустроили сад камней. В парке также установили столы для настольных игр.

Кроме того, в сентябре этого года в Свиблове появилось другое долгожданное для местных жителей пространство – парк для выставочных и кинологических мероприятий.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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