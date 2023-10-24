24 октября, 08:30Город
"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт дома на улице Коминтерна
Специалисты завершили капитальный ремонт фасада дома на улице Коминтерна. Здание возвели в 1973 году.
Мастера разработали уникальный проект проведения работ и подобрали максимально подходящие материалы и технологии. В доме установили новые стеклопакеты в местах общего пользования, отремонтировали входные группы. Также специалисты восстановили плиты балконов и обновили цоколь здания.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Читайте также
Программа: Мой район. Обратная связь