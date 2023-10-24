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24 октября, 08:30

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"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт дома на улице Коминтерна

"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт дома на улице Коминтерна

"Мой район. Обратная связь": завершен ремонт круглого дома на улице Довженко

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Специалисты завершили капитальный ремонт фасада дома на улице Коминтерна. Здание возвели в 1973 году.

Мастера разработали уникальный проект проведения работ и подобрали максимально подходящие материалы и технологии. В доме установили новые стеклопакеты в местах общего пользования, отремонтировали входные группы. Также специалисты восстановили плиты балконов и обновили цоколь здания.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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