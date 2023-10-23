"Мой район. Обратная связь": специалисты отремонтировали асфальт на Каширском шоссе

На Каширском шоссе специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров. В общей сложности заменили более 185 тысяч квадратных метров асфальта на участке от Борисовского проезда до МКАД.

Последний раз аналогичные мероприятия проводили в 2018 году. За прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна.

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