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23 октября, 17:50

Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты отремонтировали асфальт на Каширском шоссе

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На Каширском шоссе специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров. В общей сложности заменили более 185 тысяч квадратных метров асфальта на участке от Борисовского проезда до МКАД.

Последний раз аналогичные мероприятия проводили в 2018 году. За прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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