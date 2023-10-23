23 октября, 09:25Город
"Мой район. Обратная связь": мастера завершили капремонт дома на улице Коминтерна
Завершился капитальный ремонт фасада столичного дома на улице Коминтерна. Здание возвели в 1973 году.
Специалисты разработали уникальный проект проведения работ и подобрали максимально подходящие материалы и технологии. Сначала мастера промыли стены, привели в порядок кирпичную кладку и керамические блоки. Затем произвели расшивку швов, места намокания обработали специальным антигрибковым составом и гидрофобизировали фасад.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
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Программа: Мой район. Обратная связь