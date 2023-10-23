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23 октября, 09:25

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"Мой район. Обратная связь": мастера завершили капремонт дома на улице Коминтерна

"Мой район. Обратная связь": мастера завершили капремонт дома на улице Коминтерна

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Завершился капитальный ремонт фасада столичного дома на улице Коминтерна. Здание возвели в 1973 году.

Специалисты разработали уникальный проект проведения работ и подобрали максимально подходящие материалы и технологии. Сначала мастера промыли стены, привели в порядок кирпичную кладку и керамические блоки. Затем произвели расшивку швов, места намокания обработали специальным антигрибковым составом и гидрофобизировали фасад.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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