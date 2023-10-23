"Мой район. Обратная связь": мастера завершили капремонт дома на северо-западе столицы

На северо-западе столицы завершился капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома. Здание находится по адресу улица Свободы, 8/4, строение 1. Дом был возведен в 1960 году в неоклассическом стиле.

Специалисты фонда капитального ремонта восстановили его фасад, подъезды, подвальные помещения, а также обновили внутренние инженерные системы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".