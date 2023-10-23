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23 октября, 06:10

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"Мой район. Обратная связь": в Митине завершилось благоустройство берега реки Сходни

"Мой район. Обратная связь": в Митине завершилось благоустройство берега реки Сходни

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В Митине завершилось благоустройство берега реки Сходни. Он расположен рядом с 1-м Митинским переулком и Путилковским шоссе.

Специалисты сделали экотропу вдоль воды, отремонтировали пешеходный мост с деревянным настилом, который проходит через реку Сходню и соединяет поселок Новобратцевский и деревню Путилково. На береговой линии организовали спортивные и детские площадки.

А в районе Строгино благоустроили сквер "Березовая роща". Там привели в порядок все пешеходные дорожки, газоны. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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