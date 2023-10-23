"Мой район. Обратная связь": в Митине завершилось благоустройство берега реки Сходни

В Митине завершилось благоустройство берега реки Сходни. Он расположен рядом с 1-м Митинским переулком и Путилковским шоссе.

Специалисты сделали экотропу вдоль воды, отремонтировали пешеходный мост с деревянным настилом, который проходит через реку Сходню и соединяет поселок Новобратцевский и деревню Путилково. На береговой линии организовали спортивные и детские площадки.

А в районе Строгино благоустроили сквер "Березовая роща". Там привели в порядок все пешеходные дорожки, газоны. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".