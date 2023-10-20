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20 октября, 17:50

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"Мой район. Обратная связь": в столице началась высадка тюльпанов

"Мой район. Обратная связь": в столице началась высадка тюльпанов

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В столице началась высадка тюльпанов. Они распустятся следующей весной. Всего радовать москвичей будут около 15 миллионов растений.

Высадку необходимо завершить до наступления холодов, чтобы луковицы успели укорениться, но при этом не прорасти. После этого цветы задекорируют разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить растения от сильных морозов.

Общая площадь клумб превысит 200 тысяч квадратных метров. Цветы по традиции украсят городские улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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