"Мой район. Обратная связь": около 14 тыс подъездов отремонтировали в Москве в этом году

В столице завершился ремонт подъездов. Специалисты окончили все работы, намеченные на текущий год.

Всего отремонтировали около 14 тысяч объектов. В обязательный перечень работ входил косметический ремонт, под ним подразумевается покраска входных групп, потолков и стен. При необходимости мастера также меняли оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, периллы и ступени, а также осветительные приборы.

Кроме того, в рамках ремонта электрическую проводку помещали в специальные короба, обновляли теплоизоляцию трубопроводов и облицовку стен. О датах начала ремонта жителей предупреждали заранее. Соответствующая информация размещалась на стендах и в местах общего пользования.

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