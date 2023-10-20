20 октября, 16:55Город
"Мой район. Обратная связь": около 14 тыс подъездов отремонтировали в Москве в этом году
В столице завершился ремонт подъездов. Специалисты окончили все работы, намеченные на текущий год.
Всего отремонтировали около 14 тысяч объектов. В обязательный перечень работ входил косметический ремонт, под ним подразумевается покраска входных групп, потолков и стен. При необходимости мастера также меняли оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, периллы и ступени, а также осветительные приборы.
Кроме того, в рамках ремонта электрическую проводку помещали в специальные короба, обновляли теплоизоляцию трубопроводов и облицовку стен. О датах начала ремонта жителей предупреждали заранее. Соответствующая информация размещалась на стендах и в местах общего пользования.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".