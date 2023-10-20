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20 октября, 09:40

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"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство сквера "Березовая роща"

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство сквера "Березовая роща"

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В Строгине завершилось благоустройство сквера "Березовая роща". Специалисты привели в порядок пешеходные дорожки и газоны. По периметру всего сквера обновили ограждение и тем самым отделили его от трамвайных путей.

Также мастера организовали детские площадки и пространство для выгула собак, а также разместили тренажеры – тоннели, горки и барьеры. А еще они установили новые фонари и скамейки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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