Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": свыше 850 км проводов убрали под землю в Москве с 2015 года

"Мой район. Обратная связь": свыше 850 км проводов убрали под землю в Москве с 2015 года

"Мой район. Обратная связь": утиные дома с городских водоемов начали убирать на зиму

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории возле центра "Янтарь"

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт здания в Большом Овчинниковском переулке

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома в районе Фили-Давыдково

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Сергей Собянин рассказал о строительстве мостов через реки Москвы

Станцию Тестовская МЦД-1 реконструируют в городской вокзал

На Ленинском проспекте реализуют программу "Чистое небо". Всего в столице, начиная с 2015 года, убрали под землю 850 километров воздушных линий.

Освобождают центральную часть города и ключевые магистрали. Это помогает улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

Провода убрали на Садовом, Бульварном и Кремлевском кольцах, на улицах Тверской и Новый Арбат, на Ярославском и Каширском шоссе, на набережных острова Балчуг, а также других переулках и площадях. Благодаря программе "Чистое небо" пилоты Московского авиационного центра получили возможность приземляться для оказания экстренной помощи пострадавшим даже на узких улицах.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика