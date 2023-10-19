Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 09:45

Город

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории возле центра "Янтарь"

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории возле центра "Янтарь"

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт здания в Большом Овчинниковском переулке

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома в районе Фили-Давыдково

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Сергей Собянин рассказал о строительстве мостов через реки Москвы

Станцию Тестовская МЦД-1 реконструируют в городской вокзал

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Спортивный комплекс футбольной академии "Спартак" реконструируют в Сокольниках

Завершилось благоустройство территории возле центра "Янтарь". На месте пустыря организовали спортивно-игровую зону.

Там появились пространства с лавочками и качелями, удобные пешеходные дорожки. На детской площадке установили игровой комплекс и карусель. Со стороны Открытого шоссе сделали удобный маршрут к районному центру "Янтарь".

Активное благоустройство идет и в других районах. Так, в Савеловском районе на месте старых гаражей на пересечении 1-й Хуторской и Башиловской улиц организовали пешеходную зону.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика