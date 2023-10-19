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19 октября, 06:30

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома в районе Фили-Давыдково

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома в районе Фили-Давыдково

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Завершился капитальный ремонт фасада дома на Инициативной улице. Здание возвели в 1972 году по типовому проекту.

Фасад изначально был облицован мелкоразмерной плиткой. Для восстановления такого дома мастера использовали современную технологию с нанесением полимерцементной смеси на армирующих сетках.

Работы разбили на несколько этапов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидеоМаксим Шаманин
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