"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома в районе Фили-Давыдково

Завершился капитальный ремонт фасада дома на Инициативной улице. Здание возвели в 1972 году по типовому проекту.

Фасад изначально был облицован мелкоразмерной плиткой. Для восстановления такого дома мастера использовали современную технологию с нанесением полимерцементной смеси на армирующих сетках.

Работы разбили на несколько этапов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".