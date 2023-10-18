18 октября, 18:00Город
"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома в районе Фили-Давыдково
Завершился капитальный ремонт фасада дома на Инициативной улице. Здание возвели в 1972 году по типовому проекту.
Фасад изначально был облицован мелкоразмерной плиткой. Для восстановления такого дома мастера использовали современную технологию с нанесением полимерцементной смеси на армирующих сетках.
Работы разбили на несколько этапов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь