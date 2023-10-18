Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 18:00

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома в районе Фили-Давыдково

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома в районе Фили-Давыдково

"Мой район. Обратная связь": коммунальный флот столицы собрал около 600 тонн мусора

"Мой район. Обратная связь": фонтан "Дружба народов" на ВДНХ подготовили к зиме

Спортивный комплекс футбольной академии "Спартак" реконструируют в Сокольниках

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство улиц в Басманном районе Москвы

"Мой район. Обратная связь": завершился ремонт жилого дома в Хибинском проезде

Новости часа: Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Прожектор

"Сити": выставка "НИИ" открыта на "Винзаводе"

"Актуальный репортаж": выставка старых денег открылась в Москве

Благоустройство началось у Белорусского вокзала и станции метро "Белорусская"

Завершился капитальный ремонт фасада дома на Инициативной улице. Здание возвели в 1972 году по типовому проекту.

Фасад изначально был облицован мелкоразмерной плиткой. Для восстановления такого дома мастера использовали современную технологию с нанесением полимерцементной смеси на армирующих сетках.

Работы разбили на несколько этапов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика