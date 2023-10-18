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18 октября, 17:10

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"Мой район. Обратная связь": коммунальный флот столицы собрал около 600 тонн мусора

"Мой район. Обратная связь": коммунальный флот столицы собрал около 600 тонн мусора

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В столице коммунальный флот собрал за сезон около 600 тонн мусора с водной акватории Москвы. Работы проводили в период летней навигации.

Коммунальные суда выходили в рейсы ежедневно, они курсировали по Москве-реке и судоходной части Яузы. Специалисты ликвидировали около 100 различных загрязнений, а также извлекли со дна водоемов около 21 тысячи тонн песка и грунта.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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