"Мой район. Обратная связь": коммунальный флот столицы собрал около 600 тонн мусора

В столице коммунальный флот собрал за сезон около 600 тонн мусора с водной акватории Москвы. Работы проводили в период летней навигации.

Коммунальные суда выходили в рейсы ежедневно, они курсировали по Москве-реке и судоходной части Яузы. Специалисты ликвидировали около 100 различных загрязнений, а также извлекли со дна водоемов около 21 тысячи тонн песка и грунта.

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