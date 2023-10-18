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18 октября, 09:45

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"Мой район. Обратная связь": фонтан "Дружба народов" на ВДНХ подготовили к зиме

"Мой район. Обратная связь": фонтан "Дружба народов" на ВДНХ подготовили к зиме

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Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ подготовили к зиме. Специалисты провели традиционную консервацию сооружения.

Из чаши фонтана слили воду, а скульптуры промыли вручную. Вскоре их закроют специальными деревянными коробами.

Кроме того, мастера демонтируют подводную подсветку фонтана, а также проверят все его инженерные коммуникации. При необходимости зимой будет проведен ремонт сооружения.

Также в Москве демонтировали 17 плавающих фонтанов в Водоотводном канале. Вес каждого модуля – около 300 килограммов. Их убирали с помощью самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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