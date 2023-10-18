"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство улиц в Басманном районе Москвы

Завершилось комплексное благоустройство улиц и переулка студенческого квартала МГТУ имени Баумана. Работы охватили 14 улиц, в том числе Бауманскую, Ладожскую и Старокирочный переулок.

В первую очередь специалисты обновили дождевую канализацию. Они проложили дополнительные трубы для системы водостока, установили смотровые и ливневые колодцы и лотки для воды.

Кроме того, пешеходные зоны сделали более удобными – расширили тротуары, заменили бордюры. А все улицы и переулки получили дополнительное освещение.

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