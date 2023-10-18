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18 октября, 07:45

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"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство улиц в Басманном районе Москвы

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство улиц в Басманном районе Москвы

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Завершилось комплексное благоустройство улиц и переулка студенческого квартала МГТУ имени Баумана. Работы охватили 14 улиц, в том числе Бауманскую, Ладожскую и Старокирочный переулок.

В первую очередь специалисты обновили дождевую канализацию. Они проложили дополнительные трубы для системы водостока, установили смотровые и ливневые колодцы и лотки для воды.

Кроме того, пешеходные зоны сделали более удобными – расширили тротуары, заменили бордюры. А все улицы и переулки получили дополнительное освещение.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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