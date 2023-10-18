"Мой район. Обратная связь": завершился ремонт жилого дома в Хибинском проезде

В Ярославском районе, в Хибинском проезде, завершился ремонт четырнадцатиэтажного жилого дома. Здание возвели в 1974 году по типовому проекту архитектора Ефима Вулых.

Особое внимание уделили фасаду дома. На первом этапе специалисты промыли открытые поверхности от накопившихся загрязнений. Специалисты восстановили кирпичную кладку, поврежденную в процессе многолетней эксплуатации, заполнили специальным раствором выветренные швы.

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