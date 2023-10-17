Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 07:50

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1979 года завершился в Войковском районе

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1979 года завершился в Войковском районе

"Мой район. Обратная связь": завершился ремонт 14-этажного жилого дома в Хибинском проезде

В столице продлят Мосфильмовскую улицу

Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Строители начали возведение опор пешеходного моста через Нагатинский затон

"Актуальный репортаж": Москвичам рассказали о спросе на министудии в столице

Каждый третий москвич работает в малом или среднем предпринимательстве

В Москве продлят Мосфильмовскую улицу

Собянин: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

ЦОДД спрогнозировал в столице трафик до 7 баллов вечером 17 октября

В Войковском районе, на 3-й Радиаторской улице, завершился капитальный ремонт жилого дома. Здание возвели в 1979 году.

Особое внимание уделили приведению в порядок наружных стен и панелей, которые отделаны мелкой декоративной плиткой. Для этого использовали технологию с нанесением полимерцементной смеси на армирующих сетках.

Работы разбили на несколько этапов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика