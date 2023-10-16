"Мой район. Обратная связь": началось благоустройство участков рядом с парком "Руднево"

Работы по благоустройству территории рядом с индустриальным парком "Руднево" проходят на двух участках. Первый расположен вблизи жилой застройки в районе Некрасовка между Северо-Восточной хордой, Сочинской улицей и Проектируемым проездом № 625.

Второй участок находится между Лухмановской улицей и Проектируемым проездом № 287, он граничит с промышленными зонами. Подробнее – в эфире программы "Мой район. Обратная связь".