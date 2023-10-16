"Мой район. Обратная связь": деформационные швы начали менять на Русаковской эстакаде

Замена деформационных швов осуществляется на Русаковской эстакаде. Из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются, в результате чего на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар.

В соответствии с технологией старые конструкции разбирают, а затем устанавливают новые. Подробнее – в эфире программы "Мой район. Обратная связь".