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16 октября, 10:00

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство у Центра фигурного катания Этери Тутберидзе

"Мой район. Обратная связь": благоустройство у Центра фигурного катания Этери Тутберидзе

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В Ясеневе идет благоустройство территории возле Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. По просьбе жителей района на бульваре установили сцену с навесом и амфитеатром на 1 300 человек. Также там сделали качели – подвесили 14 сидений, на которых можно качаться вдвоем.

В сквере обустроили спортивные зоны. Теперь там есть площадки для стритбола, баскетбола и мини-футбол, а также зона воркаута. Для детей сделали шесть игровых площадок.

Подробнее – в эфире программы "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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