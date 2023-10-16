"Мой район. Обратная связь": благоустройство у Центра фигурного катания Этери Тутберидзе

В Ясеневе идет благоустройство территории возле Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. По просьбе жителей района на бульваре установили сцену с навесом и амфитеатром на 1 300 человек. Также там сделали качели – подвесили 14 сидений, на которых можно качаться вдвоем.

В сквере обустроили спортивные зоны. Теперь там есть площадки для стритбола, баскетбола и мини-футбол, а также зона воркаута. Для детей сделали шесть игровых площадок.

Подробнее – в эфире программы "Мой район. Обратная связь".