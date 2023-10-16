"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома 1979 года в Войковском районе

В Войковском районе, на 3-й Радиаторской улице, завершился капитальный ремонт жилого дома. Здание возвели в 1979 году.

Особое внимание уделили приведению в порядок наружных стен и панелей, которые отделаны мелкой декоративной плиткой. Для этого использовали технологию с нанесением полимерцементной смеси на армирующих сетках.

Работы разбили на несколько этапов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".