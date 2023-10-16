16 октября, 07:00Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился на Арбате
На Арбате завершен капитальный ремонт дома. Здание в Малом Николопесковском переулке построено в 1946 году по индивидуальному проекту.
Специалисты Фонда капитального ремонта уделили большое внимание восстановлению его портрета. Были приведены в порядок архитектурные элементы, этажные карнизы, рустованный фасад, карнизные кронштейны.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь