13 октября, 17:05Город
"Мой район. Обратная связь": дом в Малом Николопесковском переулке отремонтировали
В столице завершен капитальный ремонт дома в стиле неоклассицизма. Здание в Малом Николопесковском переулке построено в 1946 году по индивидуальному проекту.
Специалисты фонда капитального ремонта заделали трещины и обновили штукатурный слой. После они отремонтировали руст и балконные кронштейны. В доме появились новые водосточные трубы, отливы и входная подъездная дверь. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь