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13 октября, 17:05

Город

"Мой район. Обратная связь": дом в Малом Николопесковском переулке отремонтировали

"Мой район. Обратная связь": дом в Малом Николопесковском переулке отремонтировали

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В столице завершен капитальный ремонт дома в стиле неоклассицизма. Здание в Малом Николопесковском переулке построено в 1946 году по индивидуальному проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта заделали трещины и обновили штукатурный слой. После они отремонтировали руст и балконные кронштейны. В доме появились новые водосточные трубы, отливы и входная подъездная дверь. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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