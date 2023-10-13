"Мой район. Обратная связь": дом в Малом Николопесковском переулке отремонтировали

В столице завершен капитальный ремонт дома в стиле неоклассицизма. Здание в Малом Николопесковском переулке построено в 1946 году по индивидуальному проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта заделали трещины и обновили штукатурный слой. После они отремонтировали руст и балконные кронштейны. В доме появились новые водосточные трубы, отливы и входная подъездная дверь. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".