"Мой район. Обратная связь": началось благоустройство парка на Зеленом проспекте

В Новогирееве началось благоустройство парка на Зеленом проспекте. Отмечается, что работы идут поэтапно.

Общая площадь парка составляет 12 гектаров. Одна из главных задач – создать для жителей комфортные маршруты до метро и автобусных остановок. Обустроены новые детские площадки, спортивные зоны и места для прогулок, в том числе и с домашними животными. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".