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13 октября, 07:50

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"Мой район. Обратная связь": началось благоустройство парка на Зеленом проспекте

"Мой район. Обратная связь": началось благоустройство парка на Зеленом проспекте

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В Новогирееве началось благоустройство парка на Зеленом проспекте. Отмечается, что работы идут поэтапно.

Общая площадь парка составляет 12 гектаров. Одна из главных задач – создать для жителей комфортные маршруты до метро и автобусных остановок. Обустроены новые детские площадки, спортивные зоны и места для прогулок, в том числе и с домашними животными. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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