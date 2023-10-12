Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 10:45

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле городского вокзала Окружная

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле городского вокзала Окружная

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на Снайперской улице

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на улице Куусинена в столице

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

В Москве 99% жилых домов подключили к "Электронному дому"

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

Двух аистов марабу привезли из Краснодара в Московский зоопарк

Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2024–2026 годы

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

В столице проходит благоустройство у городского вокзала Окружная. Вдоль Локомотивного проезда сделали видовое пространство с местами для отдыха. Для автомобилистов обустроили удобный подъезд к станции.

Кроме того, рядом с вокзалом Тимирязевская завершились основные работы. Между одноименным торговым центром и улицей Яблочкова сделали сквер и пешеходную зону. На вокзалах Рижская и Ростокино благоустройство закончат до конца октября.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика