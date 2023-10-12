12 октября, 10:45Город
"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле городского вокзала Окружная
В столице проходит благоустройство у городского вокзала Окружная. Вдоль Локомотивного проезда сделали видовое пространство с местами для отдыха. Для автомобилистов обустроили удобный подъезд к станции.
Кроме того, рядом с вокзалом Тимирязевская завершились основные работы. Между одноименным торговым центром и улицей Яблочкова сделали сквер и пешеходную зону. На вокзалах Рижская и Ростокино благоустройство закончат до конца октября.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь