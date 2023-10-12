"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на Снайперской улице

Завершился капитальный ремонт дома на Снайперской улице. Здание возвели в 1970 году.

Особое внимание уделили фасаду. Для его восстановления применили особую технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Этот метод позволяет сделать дом более теплым и создать его новый эстетический портрет. Работы по фасаду прошли в несколько этапов.

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