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12 октября, 07:25

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на Снайперской улице

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на Снайперской улице

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Завершился капитальный ремонт дома на Снайперской улице. Здание возвели в 1970 году.

Особое внимание уделили фасаду. Для его восстановления применили особую технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Этот метод позволяет сделать дом более теплым и создать его новый эстетический портрет. Работы по фасаду прошли в несколько этапов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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