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12 октября, 06:35

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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на улице Куусинена в столице

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на улице Куусинена в столице

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Завершился капитальный ремонт жилого дома на улице Куусинена. Здание возвели в 1955 году в стиле советского неоклассицизма. Главной задачей специалистов было восстановить уникальный фасад.

Работы велись поэтапно. Сначала мастера промыли керамические блоки и кирпич, затем привели в порядок все выветренные швы и разрушенную кирпичную кладку. В местах утраты заменили облицовочную плитку, а места намокания обработали антигрибковым составом.

Особое внимание уделили архитектурному декору. Специалисты отремонтировали межэтажные пояса, оконные наличники, входные порталы и восстановили лепной декор. В финале окрасили фасад дома.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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