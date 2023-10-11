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11 октября, 17:50

Город

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории у Коньковских прудов

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории у Коньковских прудов

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Завершился второй этап благоустройства территории возле Коньковских прудов. Теперь новая зона отдыха полностью готова и уже пользуется большой популярностью у москвичей.

Над водоемами специалисты сделали деревянные настилы в виде лепестков. На песчаном пляже привели в порядок волейбольную площадку, а рядом с прудом обустроили сцену с амфитеатром и декоративными навесами. Также сделали комфортный пешеходный маршрут от улицы Профсоюзной до улицы Введенского.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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