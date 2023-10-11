"Мой район. Обратная связь": в столице завершилось благоустройство Боровского парка

Завершилось благоустройство Боровского парка. Работы проводились в два этапа. В 2022 году в парке сделали зоны отдыха, велосипедные маршруты, веревочной городок, скейт-парк и многое другое. Кроме того, привели в порядок природный ручей, а рядом с ним обустроили декоративный каменный лабиринт.

В этом году на пустующих полянах установили современные комплексы для воркаута, оборудовали площадку для игры в футбол и баскетбол, детский игровой комплекс и зону для выгула собак. В парке сохранили растущие деревья и кустарники, а сеть насыпных дорожек проложили по существовавшим тропинкам.

Всего в планах на этот год было обустроить в Москве более 70 парков и скверов, а также 19 площадей, улиц и набережных. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".