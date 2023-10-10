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Новости

10 октября, 18:00

Город

"Мой район. Обратная связь": новые пешеходные маршруты у станций метро создадут в Москве

"Мой район. Обратная связь": новые пешеходные маршруты у станций метро создадут в Москве

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Новые пешеходные маршруты у станций метро организуют в Москве. Отмечается, что всего в 2023 году приведут в порядок территории возле 60 транспортных объектов.

В этом году благоустраивают или уже привели в порядок пространства у платформ "Свиблово" и "Медведково", "Планерная", "Пыхтино", "Аэропорт Внуково", "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех", а также "Нижегородская".

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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