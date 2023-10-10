"Мой район. Обратная связь": ремонт дома в Мансуровском переулке в столице

В центре Москвы завершился капитальный ремонт дома, построенного по индивидуальному проекту. Здание находится в Мансуровском переулке.

Дом был возведен в 1932 году. Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад и крышу этого здания. Стены расчистили и промыли, убрали с них плесень и грибок. Затем отремонтировали выветренные швы и кирпичную кладку. Кроме того, фасад окрасили.

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