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10 октября, 17:05

Город

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома в Мансуровском переулке в столице

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома в Мансуровском переулке в столице

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В центре Москвы завершился капитальный ремонт дома, построенного по индивидуальному проекту. Здание находится в Мансуровском переулке.

Дом был возведен в 1932 году. Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад и крышу этого здания. Стены расчистили и промыли, убрали с них плесень и грибок. Затем отремонтировали выветренные швы и кирпичную кладку. Кроме того, фасад окрасили.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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