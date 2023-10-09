Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": на северо-востоке Москвы благоустроили "Долгие пруды"

"Мой район. Обратная связь": на северо-востоке Москвы благоустроили "Долгие пруды"

"Мой район. Обратная связь": парк у Святого озера обновили в Москве

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство нескольких территорий в ЦАО

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на улице Маршала Рыбалко

"Мой район. Обратная связь": завершилось обновление фасада жилого дома в Студеном проезде

Новости часа: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

ЦОДД спрогнозировал в Москве трафик до 7 баллов вечером 9 октября

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 82 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

В районе Северном на северо-востоке Москвы благоустроили "Долгие пруды". Работы прошли на площади 10 гектаров. Территорию парка разделили на несколько функциональных зон.

Так, площадки для занятий спортом, тихого отдыха и детских игр оборудовали ближе к жилым домам. Теперь детей помладше ждет специальная "археологическая" песочница, а ребята постарше смогут развлечься в высотном игровом комплексе, там установили качели-гнезда и балансиры с батутами.

Кроме того, в парке было проложено четыре километра комфортных дорожек. А вот центральную зону отдыха оставили практически нетронутой – это сделали, чтобы сохранить экологический баланс. Там установили только лавочки, а еще оборудовали площадку для дрессировки собак. Работы велись с учетом пожеланий местных жителей.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика